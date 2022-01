Calciomercato Juventus, affare in salita | Servono 25 milioni subito

Calciomercato Juventus, il possibile affare in Serie A è in salita. Servono, subito, almeno 25 milioni di euro. Le ultime

Alla ricerca di un attaccante, anche se sembra davvero a un passo secondo alcune fonti spagnole la trattativa che potrebbe regalare Mauro Icardi alla Juventus, la società bianconera, nel corso delle scorse settimane, avrebbe messo nel mirino anche un elemento che gioca nella nostra Serie A.

Ma non è facile, senza dubbio, arrivare al calciatore. Che, comunque, avrebbe anche chiesto all’Atalanta di essere ceduto. Sì, parliamo del colombiano Luis Muriel che, a Bergamo, non sta trovando lo spazio che chiede, chiuso da Zapata lì davanti e da un modulo, quello usato da Gasperini, che prevede l’utilizzo di una sola punta. Insomma, sarebbe un vero e proprio colpaccio, viste le qualità di Muriel. Che in alcuni frangenti sembra devastante.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta spara alto

Ma la società di Percassi non vuole cedere alle richieste del calciatore, secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo. E avrebbe sparato grosso per cederlo. Servirebbero almeno 25 milioni di euro per strappare il centravanti alla società nerazzurra, una cifra che spaventa tutti. E che fino al momento nessuno ha mostrato di voler spendere. Insomma, in poche parole, si potrebbe anche andare incontro ad un muro contro muro. Così come successo l’anno scorso con Gomez che poi alla fine è stato ceduto al Siviglia.

La Juventus quindi guarda con interesse a quello che potrebbe essere l’affare in Serie A. Ma senza dubbio l’obiettivo numero 1 rimane Icardi. Centravanti d’area di rigore, a differenza del colombiano che svaria di più sul fronte offensivo non riempendo sempre gli ultimi sedici metri.