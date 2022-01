Calciomercato Juventus, fatta per Icardi: ecco la data dell’ufficialità. Dalla Spagna sicuri dell’acquisto dell’argentino

Dalla Spagna sono sicuri. Mauro Icardi sarà il nuovo attaccante della Juventus già nel prossimo mese di gennaio. Pochi dubbi, secondo quanto riportato da todofichajes.net, sull’arrivo del calciatore alla corte di Massimiliano Allegri. Una trattativa che sarebbe ormai nella sua fase conclusiva.

E questo anche potrebbe liberare l’uscita che sembrava non dovesse esserci nelle prossime settimane e che invece ci sarò: Alvaro Morata è pronto a volare verso il Barcellona. Lo spagnolo infatti avrebbe dato l’assenso al suo trasferimento, salutando così la Juve che, in ogni caso, alla fine della stagione, non sembrava per nulla intenzionata a versare i 35milioni di euro per il riscatto totale del suo cartellino. Una pedina, Morata, che l’Atletico dovrebbe quindi usare per chiudere l’affare Griezmann col Barcellona.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, adesso cambia tutto: “Non può prenderlo”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, difensore nel mirino | Offerta inviata

Calciomercato Juventus, l’ufficialità di Icardi

Il sito spagnolo si spinge oltre, comunque. Dando anche una data sull’ufficialità di Mauro Icardi. Che dovrebbe arrivare in bianconera nella prima parte di gennaio, non oltre. Così da mettersi al centro dell’attacco della Juve soprattutto per le gare di Champions League.

Sarebbe sicuramente il colpo ideale per Massimiliano Allegri: al tecnico livornese un centravanti serve eccome. Uno di quelli che dentro l’area di rigore possono essere devastanti. Cosa che non hanno mostrato fino al momento né Morata e nemmeno Kean, preso alla fine delle trattative estive per cercare di coprire in qualche modo il buco lasciato da Cristiano Ronaldo.

La trattativa Icardi insomma è di primaria importanza in questo momento per la Juventus. Tanto da far scivolare a febbraio quella del rinnovo di Paulo Dybala. Che, comunque, si farà. Su questo ci sono pochi dubbi.