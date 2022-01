Calciomercato Juventus, il Psg ha deciso | Ma rimane un ostacolo

Fari puntati in questi giorni sulla missione principale del calciomercato della Juventus a gennaio, ovvero l’arrivo di una nuova punta.

Rivoluzione possibile in arrivo in attacco in questo mese di gennaio. Il club bianconero infatti insegue un bomber che possa garantire con regolarità la via della rete. Tanti nomi sono stati accostati al club bianconero nel corso degli ultimi mesi, calciatori con caratteristiche diverse e anche con diversa età anagrafica. Con Mauro Icardi che adesso pare essere il colpo più probabile. Conosce bene la serie A, è un formidabile finalizzatore, nel Psg non è un titolare fisso e dunque pare intenzionato a cambiare aria. Rimangono sullo sfondo altri nomi, ma stando agli ultimi rumors ci sono novità proprio che riguardano l’attaccante argentino.

Calciomercato Juventus, via libera dal Psg per Icardi: ma bisogna trovare l’intesa sulla formula

Tuttosport oggi in edicola rivela come il Psg avrebbe dato il suo via libera per la cessione del calciatore, rimarrebbe però da trovare la formula adatta affinchè possa vestire la maglia bianconera. La Juventus vorrebbe riportare Icardi in serie A in prestito, magari con diritto di riscatto, volendo concentrare le proprie risorse economiche sull’obiettivo da inseguire in estate. Vale a dire Vlahovic o Scamacca. La trattativa dunque per l’argentino ancora non decolla, anche se c’è stata l’apertura da parte del club transalpino. Anche Morata attende l’evolversi della situazione. Solo l’arrivo di un nuovo attaccante infatti gli consentirebbe di partire a gennaio verso il Barcellona.