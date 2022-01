Calciomercato Juventus, dietrofront ufficiale | Assalto a zero

Calciomercato Juventus, un dietrofront che dà speranza alla corsa per il difensore in maglia bianconera. Ora si può sognare.

Calciomercato Juventus, come viene riportato da ‘Marca’ ci sarebbe un vero e proprio dietrofront sull’operazione Rudiger al Real Madrid. Una pista destinata a raffreddarsi giorno dopo giorno. Il giocatore in uscita dal Chelsea è corteggiato dalle big europee, tra le quali figura anche la Juventus, ma stando alle ultime indiscrezioni proprio i blancos si tirerebbero indietro dalla possibile corsa al centrale tedesco. Un motivo in più per crederci. Ora la Juventus è davvero una delle favorite per arrivare ad un difensore che è già tra i più quotati a livello internazionale, che sia lui il prossimo colpo grosso della Juventus?

Rudiger si avvicina alla Juventus e si allontana dal Real Madrid

Il Real Madrid come scrivono i colleghi di ‘Marca’, sembra essersi direttamente tirato fuori per la corsa al centrale tedesco neo campione d’Europa con i blues. Come già sappiamo, Rudiger andrà in scadenza con i blues e il suo addio sembra ormai cosa certificata. Gli stessi blancos, da quanto si apprende, non avrebbero inoltrato nessuna offerta diretta all’entourage del giocatore e adesso, quindi, la trattativa potrebbe già considerasi arenata.

Sulle tracce dell’ex Roma oltre alla Juventus, ancora molto attiva, continuano ad esserci – in seconda fascia – PSG e Bayern Monaco: altre due big da temere e non poco per quanto si parla di giocatori importanti. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto la Juventus è, attualmente, la squadra in pole.