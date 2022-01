Juventus, rinnovo Dybala: lo Stadium ha deciso | Reazione da brividi

By

Juventus, il gol della Joya stasera è stato decisivo. Adesso i tifosi hanno deciso da che parte stare e non ci sono più discussioni.

Juventus, Dybala c’è ed eccome se c’è. Stasera entra e fa gol. Una partita ideale per i tifosi. Non è un caso che al momento dell’ingresso in campo, i 5000 tifosi presenti all’Allianz Stadium abbiano tributato la Joya con una calorosissima accoglienza. Ovazione su ovazione e una frase echeggiava sulle tribune “Resta a Torino” che sembra quasi essere una presa di posizione nei confronti della situazione con la società e la posizione di Arrivabene.

I tifosi si sono schierati, Dybala deve rimanere

Dybala è entrato nel secondo tempo e in pochi minuti ha siglato il cosiddetto ko tecnico agli avversari. La Juventus ha stravinto sul campo, dominando dall’inizio alla fine. E Dybala in pochi minuti ha dimostrato di essere ancora l’uomo decisivo per questa squadra.

La vera Joya per i tifosi che adesso prendono una posizione netta sul mercato, Dybala deve rimanere e quindi nell’incontro di febbraio bisognerà fare di tutto per farlo rinnovare.