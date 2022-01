Calciomercato Juventus, assist Guardiola | Via con lo sconto

Ultimi giorni di calciomercato per la Juventus, che ad ogni modo guarda con particolare attenzione soprattutto alle mosse per il futuro.

Rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri è la missione da compiere per la dirigenza bianconera. Per farlo c’è bisogno di innesti di qualità, elementi che possano essere delle colonne della squadra del futuro. Solo così si potrà aprire un nuovo ciclo vincente. E’ logico dunque che la Juventus guardi anche oltre a questa sessione di trasferimenti invernale. In estate, a bocce ferme, ci sarà modo e tempo per allestire le trattative necessarie per portare a Torino gli obiettivi prefissati. Si guarderà con attenzione alla lista dei possibili futuri svincolati, quei giocatori i cui contratti sono in scadenza a giugno. Ma si guarderà anche a possibili occasioni che potranno presentarsi sul mercato, anche all’estero.

Calciomercato Juventus, il City abbassa le richieste per Mahrez

Anche Calciomercato.it riporta le voci che arrivano dall’estero ed esattamente da “Fichajes.net”, secondo le quali potrebbe esserci un divorzio in arrivo tra Mahrez e il Manchester City. Il calciatore infatti ancora non ha trovato un accordo per rinnovare con i citizens il suo contratto in scadenza nel 2023. E con l’avvicinarsi della scadenza il club inglese per forza di cose dovrà abbassare le richieste per l’esterno offensivo ex Leicester. Che piacerebbe a tante squadre. Il portale lo accosta anche alla Juventus, costantemente alla ricerca di innesti di qualità in vista della prossima stagione. Fichajes ipotizza che il City potrebbe chiedere ai possibili acquirenti la somma di 30-35 milioni di euro.