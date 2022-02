Tanti rumors si rincorrono per il calciomercato della Juventus anche in questa fase della stagione nella quale i trasferimenti sono chiusi.

Tutte le squadre cercano di chiudere al meglio la stagione, anche grazie agli innesti che sono arrivati durante il mercato di riparazione. E la Juve non fa eccezione. Mentre Allegri e i suoi ragazzi si dedicano al campo, la dirigenza però sta già lavorando in ottica estate.

Perché non ci sono dubbi sul fatto che il tecnico livornese attende altri rinforzi per la sua rosa, affinchè diventi sempre più forte e competitiva. Si guarderà inevitabilmente anche ai possibili colpi a parametro zero, visto che tanti nomi importanti hanno il contratto in scadenza a giugno.

Calciomercato Juventus, Kessiè sembra vicino al Tottenham

Tra questi c’è anche un obiettivo della Juventus per il centrocampo, vale a dire Kessiè, mediano che ormai da anni in serie A sta avendo un rendimento costante e positivo. Il calciatore non ha trovato un accordo per il rinnovo con la sua attuale squadra e dunque a fine stagione sembra intenzionato ad andare via a parametro zero. Ma la concorrenza per prenderlo è tanta. Come riporta “Sport” infatti sul centrocampista del Milan c’è da registrare il forte interesse del Tottenham di Fabio Paratici. Che avrebbe fatto a Kessiè una offerta importante, la migliore rispetto ad altri club pure interessati come ad esempio il Barcellona. Che non sembra intenzionato a giocare al rialzo. Antonio Conte dunque potrebbe avere a disposizione nella prossima stagione il muscolare centrocampista ex Atalanta, ma l’impressione è che il futuro di Kessiè sia ancora tutto da scrivere.