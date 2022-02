Calciomercato, triplo colpo e Dybala nel mirino | La Juventus ora trema

Calciomercato Juventus, dall’estero potrebbero avanzare per Dybala, ora la dirigenza esce allo scoperto sull’argentino.

Calciomercato Juventus, l’ex Paratici potrebbe tentare il colpo “proibito” regalando a Conte un altro bianconero. Dopo l’acquisto di Kulusevski e Bentancur, il Tottenham, a giugno, potrebbe valutare l’acquisto di Paulo Dybala per l’attacco.

L’ex direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe pronto a convincere la Joya a scegliere l’avventura inglese. Ma l’attuale direttore sportivo del Tottenham sognerebbe altri colpi, oltre alla Joya, piacciono sia Lingard che Kessie del Milan che andrà in scadenza proprio in estate e non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto.

Calciomercato Juventus, Paratici vuole regalare Dybala a Conte

Paratici tenterebbe la Joya argentina in possibile uscita a parametro zero, proprio in questo mese il suo entourage e la Juventus si confronteranno in maniera definitiva sull’eventualità del rinnovo, in caso di mancato accordo, a quel punto, l’attaccante sarà libero di accordarsi con un altro club.

Conte arrivato in corsa nel Tottenham ha intenzione di rinnovare la squadra già dalla prossima stagione, ripartendo da capo. Con Dybala avrebbe quella qualità offensiva necessaria soprattutto se abbinato al già consolidato bomber Harry Kane. Tutto possibile dunque, con Paratici che tenterà il colpo “proibito” alla sua ex squadra. Dybala è chiaramente un profilo richiesto da mezza Europa e in questo mese si deciderà una volta per tutte quale sarà il suo futuro e se continuerà, per l’appunto, alla Juventus.