Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Sterling a un passo: 85 milioni”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri che Sterling sia a un passo. Sono 85 i milioni di euro richiesti dal City per l’attaccante

Le indiscrezioni di questa estate sono state confermate anche da Diarigol.com, che ha spiegato che la Juventus ci ha seriamente pensato, ma poi, davanti alla richiesta importante del Manchester City, avrebbe mollato la presa. Anzi, l’ha proprio mollata. Guardiola non lo vuole regalare, nonostante Sterling abbia un contratto in scadenza nel 2023 – quindi non così lungo – e avrebbe anche espressamente chiesto di cambiare aria.

La situazione però in questo ultimo periodo è cambiata e anche tanto. La Juventus lì davanti l’investimento lo ha fatto portando Dusan Vlahovic alla corte di Massimiliano Allegri. Il serbo, classe 2000, è l’attaccante del presente e lo sarà anche del futuro. E Sterling – che ieri sera ha fatto un gol straordinario negli ottavi di finale di Champions League contro lo Sporting – sembra destinato ad andare in Liga. Precisamente al Barcellona.

Calciomercato Juventus, il Barcellona pronto allo strappo

Nel frattempo anche Xavi ha cambiato idea. Se prima il tecnico spagnolo non vedeva di buon occhio un possibile arrivo dell’attaccante inglese nella propria squadra perché avrebbe potuto avere qualche problema di ambientamento – e poi ha virato su Torres – adesso l’allenatore dei catalani avrebbe deciso di richiedere appunto Sterling al club per la prossima stagione. Anche per un possibile, se non quasi sicuro ormai, addio di Dembelé che di rinnovare non ha nessuna intenzione. Per il francese i contatti sono continui, ma arrivati a questo punto appare realmente difficile trovare un punto d’incontro.

Insomma, si potrebbe anche scatenare un effetto domino che potrebbe pure coinvolgere la Juventus che Dembelé lo ha messo nel mirino da un poco. Anche se ovviamente Cherubini vorrebbe puntare su Dybala: l’offerta all’argentino è pronta e verrà ratificata dopo il 23 febbraio, quando è previsto il Cda.