Juventus, Allegri “distrutto” da Bargiggia e Palmeri | Bordate al veleno sui social

Juventus, tiro al bersaglio contro Allegri: anche Paolo Bargiggia attacca il tecnico dei bianconeri, dopo il pareggio contro il Torino.

Se dopo il pareggio contro l’Atalanta il bicchiere poteva essere visto mezzo pieno, soprattutto per il coraggio ostentato dalla Juventus nel proporre un’idea di gioco, il deludente pareggio contro il Torino ha riaperto dibattiti e polemiche.

Al netto delle tante defezioni – soprattutto in difesa – Vlahovic e compagni sono apparsi costantemente in balia dell’avversario, non riuscendo ad imporre mai il proprio gioco. Anche dopo essere passati in vantaggio, i padroni di casa si sono limitati a rintanarsi nella propria area di rigore, lasciando il pallino del gioco in mano agli avversari, che già prima dell’incornata vincente di Szczesny si erano resi pericolosi in più di una circostanza. Un approccio troppo remissivo, che non è andato giù a tifosi e media: sul banco degli imputati è finito ancora una volta Allegri, reo di aver speculato troppo sull’avversario, ostentando un atteggiamento assolutamente rinunciatario, che fa riflettere a pochi giorni dalla sfida di Champions contro il Villarreal.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Pogba tradisce due volte | Decisione shock

Juventus-Torino, Bargiggia contro Allegri | Il post “social” fa il giro del web

Tra coloro che hanno criticato Allegri e le sue dichiarazioni del post partita – “Ci teniamo il punto, che ci permette di allungare la striscia di risultati utili consecutivi” – c’è anche Paolo Bargiggia che, commentando l’esito del derby ma più in generale l’idea di calcio proposta dalla Juve allegriana, non le ha mandate a dire al tecnico livornese. Ecco quanto scritto dal giornalista: “Allegri soddisfatto anche per un solo punto alla guida della Juventus super rinforzata a gennaio mi convince sempre meno, dal momento che la squadra che lui allena, continua a giocare male per il livello e la storia del club”.

Allegri soddisfatto anche per un solo punto alla guida della @juventusfc super rinforzata a gennaio mi convince sempre meno. Perché la squadra che lui allena continua a giocare male per il livello e la storia del club. @juventusfc @TorinoFC_1906 https://t.co/q037oW7CBj — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) February 18, 2022

Anche Tancredi Palmeri, al fischio finale di Juve-Torino, ha criticato Allegri, mettendo in risalto come, fino a questo momento, al di là delle varie motivazioni a cui si è fatto affidamento, Allegri non sarebbe mai stato messo in discussione, alla luce dei risultati ottenuti.