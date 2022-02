Calciomercato Juventus, lo scacco di Raiola | Rotti gli indugi: pronto il blitz

Calciomercato Juventus, la giovane stella è un osservato speciale ma adesso ci potrebbe essere un vero e proprio assalto.

Calciomercato Juventus, un profilo che interessa a tutti ma soprattutto al Barcellona. Stiamo parlando della giovane stella dell’Ajax, Gravenberch. Ancora giovanissimo ma già capace di fare la differenza. Il Barcellona, adesso, sarebbe pronto al blitz definitivo per convincerlo a scegliere la Spagna.

Il super agente dei più importanti giocatori europei, stiamo parlando di Mino Raiola, potrebbe figurare decisivo nella trattativa per il passaggio definitivo del campioncino olandese. Direzione, ovviamente, Barcellona.

Calciomercato Juventus, Raiola decisivo | Potrebbe scegliere il Barcellona

Un osservato speciale da diverso tempo. Un giocatore che piaceva molto anche all’ex tecnico Koeman e che adesso potrebbe ritornare in auge soprattutto come sostituto di Busquets ormai non più giovanissimo. L’olandese, appena diciannovenne, è un prescelto. Un giocatore che potrebbe quindi raggiungere il suo ex compagno di squadra De Jong a pieno diritto uno dei titolarissimi dell’attuale Barcellona.

Come dicevamo poc’anzi, l’agente Mino Raiola potrebbe figurare decisivo nella scelta, nonostante Real Madrid e Bayern pronte ad avanzare un’offerta per il suo cartellino. Un giocatore che all’Ajax sta già facendo la differenza e che, adesso, potrebbe nuovamente diventare importante per il Barcellona. Non si esclude dunque che proprio i blaugrana proveranno a chiudere la giovanissima stella. Sarà una cosa imminente, nonostante l’interesse di altre big estere, tra le quali figurava proprio la Juventus.