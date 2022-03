Calciomercato Juventus, nuovo regista per Allegri | L’effetto domino che spiazza Cherubini

Calciomercato Juventus, Allegri potrebbe già in estate avere un nuovo regista per la sua squadra, arriva dall’estero.

Calciomercato Juventus, aumentano sempre di più le chance di vedere un nuovo regista per Allegri. Tutto dipenderà dal mercato che farà il Barcellona, che in caso di doppio affare, a quel punto, lascerebbe partire proprio De Jong.

Il grande sogno di Allegri si potrebbe arrivare in caso di doppia, clamorosa, operazione da parte del Barcellona. Proprio il club blaugrana potrebbe arrivare a chiudere il centrocampista del Milan in scadenza di contratto e già sicuro di lasciare i rossoneri, si parla di Kessie, ma non solo. Infatti Xavi avrebbe individuato anche in Ruben Neves il rinforzo ideale, giocatore che piace anche all’Arsenal.

Calciomercato Juventus, il Barcellona cede De Jong | Allegri gongola

De Jong sarà un colpo assicurato in caso, appunto, di doppio colpo da parte del Barcellona. Come scrivono i colleghi esteri di ‘ football.london’ in caso di doppio acquisto in mediana, il club blaugrana potrebbe lasciare partire proprio De Jong, attuale pupillo di Allegri, che avrebbe dunque il suo regista ideale in mediana.

Eventualità che andrebbe quindi a risolvere tutti i problemi in mediana, regalando ad Allegri un giocatore assicurato. Staremo a vedere quello che succederà ma intanto il mister sogna già in grande il colpo capace di fare la differenza già nella prossima stagione. Sempre aspettando quello che sarà il futuro di Paulo Dybala.