Calciomercato Juventus, sudcoreano per Allegri: colpaccio in difesa

Calciomercato Juventus, dirigenza attenta ad osservare profili esteri per il futuro: l’ultima suggestione arriva dalla Turchia.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera ha visto da vicino le prestazioni del difensore sudcoreano Kim Min Jae, protagonista della partita tra Fenerbahce e Trabzonspor. Il giovane difensore sembra avere il phisique du role ideale per ambire ad alti livelli.

Come scrive il collega estero Pedro Sepúlveda, l’entourage della società bianconera avrebbe assistito alla performance dal vivo di Kim Min Jae, protagonista indiscusso della sfida tra Fenerbahce e Trabzonspor. Un profilo che sembra interessare a tutte le big d’Europa grazie al suo carisma e alla impeccabile copertura difensiva.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per la difesa | Piace Kim Jim Jae

È indubbio che la dirigenza voglia rinforzare la difesa per la prossima stagione, proprio per questo motivo che, entro giugno, qualche colpo proprio a livello difensivo verrà fatto. Sono infatti molti i papabili nuovi profili idonei per far parte dell’organico di Allegri, e per caratteristiche tecniche, il sudcoreano attualmente in Turchia, sembra essere il profilo ideale.

Ma come dicevamo poc’anzi è anche tanta la concorrenza estera. Su Kim Jim Jae ci sarebbe anche il forte interesse di Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal e anche e soprattutto della Juventus. Appena 25 anni e il ruolo di difensore centrale. Per il momento la squadra in pole sembra essere il Porto di Conceicao che lo prenderebbe al posto di Mbemba ma è anche vero che fino all’ultimo nulla è ancora certificato, pertanto rimane un profilo valida anche in ottica mercato bianconero.