Formazioni ufficiali Sampdoria-Juventus, ecco la formazione che affronterà i blucerchiati di Giampaolo: le scelte del tecnico bianconero.

Poco più di un’ora al fischio d’inizio della sfida di Marassi. Una sfida importante tanto per la Sampdoria quanto per la Juventus. La squadra di Marco Giampaolo rischia di essere risucchiata nella lotta per la retrocessione e dopo la doppia sconfitta con Atalanta e Udinese è nuovamente con le spalle al muro. Non una trasferta facile per i bianconeri, attesi da una settimana di fuoco, visto che mercoledì prossimo c’è il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal. Massimiliano Allegri sa bene che ci si gioca tanto.

Uscire con altri tre punti dal “Ferraris” significherebbe consolidare ulteriormente il quarto posto e mettere altra pressione alle tre che in questo momento stanno davanti. Il tecnico bianconero non vuole sentire parlare di scudetto ma se questa Juventus dovesse continuare a vincere non potrà più nascondersi. Nel capoluogo ligure sarà in ogni caso ancora emergenza: sette i giocatori infortunati – tra cui Dybala, Chiellini e Bonucci, che non sono riusciti a recuperare – oltre allo squalificato Bernardeschi. Allegri dunque con gli uomini contati a centrocampo come a Firenze in Coppa Italia e costretto a portare con sé ben tre elementi che solitamente giocano nell’Under-23. Si tratta di Stramaccioni, Miretti e Aké.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Juventus, prima esclusione per il serbo

La grande novità nella formazione bianconera è l’esclusione di Dusan Vlahovic, che riposerà in vista del Villarreal. Allegri schiera Kean dal primo minuto in coppia con Morata. Il centravanti serbo ex Fiorentina entrerà verosimilmente a gara in corso.

Le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata.