Calciomercato Juventus, flop e polemiche | Il primo addio è deciso

Calciomercato Juventus, la goccia che fa traboccare il vaso: non sembrano esserci più dubbi su quella che sarà la prossima cessione.

Per provare a continuare a cullare il sogno chiamato scudetto, ma allo stesso tempo per consolidare il quarto posto in classifica, la Juventus, contro la Samp, non aveva altro risultato disponibile che non fosse la vittoria.

E alla fine, i tre punti sono arrivati, al termine di una prestazione granitica, arcigna, nella quale i bianconeri sono stati bravi a capitalizzare le occasioni che Morata e compagni si sono creati. Altra prova granitica della difesa, con De Ligt e Rugani sugli scudi ed assolutamente gladiatori; scialba prestazione, invece, quella fornita da Adrien Rabiot, assolutamente impalpabile ed autore del fallo da rigore che avrebbe potuto cambiare le sorti di una gara che fino a quel momento i suoi compagni stavano mettendo in cassaforte con una relativa semplicità.

Calciomercato Juventus, Allegri e quelle critiche: Rabiot sulla graticola

Per la prima volta dall’inizio della stagione, pur dichiarandosi soddisfatto per quanto gli sta dando, Allegri ha messo in luce la “pigrizia” del transalpino nell’assaltare l’area di rigore avversaria, a dispetto dell’enorme potenziale (inespresso) dal punto di vista tecnico e fisico. Legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2023, l’ex Psg potrebbe seriamente fare le valigie la prossima estate, a patto che di ricevere un’offerta dell’ordine dei 15-20 milioni di euro; al di là dei sondaggi esplorativi effettuati da qualche club di Premier League, ora come ora tutto tace. Tuttavia, la partenza della mezzala transalpina è una condicio sine qua non per l’eventuale assalto ad una mezzala tecnica, magari un suo connazionale che dalle parti di Torino conoscono molto bene…