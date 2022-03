Calciomercato Juventus, il nuovo 10 dalla Spagna: riposta immediata

Calciomercato Juventus, un 10 decisamente qualitativo in ogni caratteristica potrebbe arrivare dalla Spagna, ci sarebbe già la risposta.

Calciomercato Juventus, quale sarà l’erede di Paulo Dybala? Il numero 10 capace di sostituire l’ormai ex prodigio argentino. Dybala finirà la stagione e poi sarà addio. Ma la dirigenza sta già lavorando al possibile sostituto. Un giocatore capace di riconfermare il percorso intrapreso proprio dalla Joya: un attaccante che sappia essere fantasista ma anche decisivo sotto porta. Tutte caratteristiche che corrispondono a Joao Felix, portoghese dell’Atletico Madrid.

Come scrive il giornalista ‘Dario Pellegrini’ sul proprio profilo Twitter, proprio i bianconeri si sarebbero informati su Joao Felix, classe 1999 e uno dei pilastri dell’Atletico del Cholo Simeone.

Calciomercato Juventus, Joao Felix come erede di Dybala

I bianconeri vogliono un giocatore che possa dare quel contributo proprio in fase tecnica, come faceva Dybala quando riusciva ad inventare assist importanti e gol da cardiopalma come i mai dimenticati gol al Barcellona. Joao Felix è indubbiamente uno dei volti più importanti al mondo sotto questo punto di vista e proprio per questo motivo l’operazione, per il momento, appare molto complicata ma non impossibile.

Il numero 7 dell’Atletico Madrid è un autentico pupillo del mister Simeone che solo davanti un’offerta considerevole valuterebbe la sua cessione. Pagato, proprio ai tempi, con un prezzo molto, Joao Felix continua, ad oggi, ad essere uno dei calciatori più considerati a livello internazionale. Staremo a vedere se la Juventus intenderà investire una cifra considerevole per regalarsi un gioiello che certamente piace, e non poco, a tutta la società.