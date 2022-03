Calciomercato Juventus, blitz per Zaniolo: l’offerta che fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, adesso ci sarebbe l’offerta per convincere il giocatore della Roma a scegliere proprio i bianconeri.

Calciomercato Juventus, dopo l’addio di Dybala i bianconeri si stanno già adoperando a soddisfare le esigenze del mister per la prossima stagione. Un giocatore su tutti sembra essere il centro dei desideri, stiamo parlando dell’italianissimo Nicolò Zaniolo. Il pupillo giallorosso potrebbe lasciare la Capitale e scegliere proprio la Juventus.

Come avvertono nelle ultime indiscrezioni, specialmente comunicate da ‘Mirko di Natale’ giornalista di ‘Tuttojuve’ su Twitter, il futuro di Zaniolo potrbebe essere proprio a Torino e ci sarebbe già l’offerta per convincerlo a scegliere la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, Zaniolo ci siamo | C’è l’offerta da 3,5 milioni

Zaniolo, come informano, tramite il suo entourage, potrebbe, quindi, già aver avuto diversi colloqui nelle scorse settimane con la dirigenza bianconera per parlare del suo futuro. Un’offerta da 3,5 – 4 milioni sarebbero le condizioni per convincerlo a scegliere la Juventus come prossima squadra. Intanto proprio a Roma continuano le negoziazioni per il suo rinnovo.

Probabilmente, in attesa di capire come finiranno le negoziazioni, Zaniolo avrebbe tutte le caratteristiche ideali per diventare il prossimo fuoriclasse italiano della Juventus. Proprio a Torino ritroverebbe diversi compagni di nazionale e avrebbe la possibilità di rilanciarsi, definitivamente, a titolo internazionale. Staremo a vedere cosa succederà ma nell’ambiente sembra esserci molta fiducia sul possibile compimento della trattativa.