Calciomercato Juventus, fallimento Champions e ribaltone | Pugno duro di Agnelli

Calciomercato Juventus, la situazione in Champions non ha fatto cambiare idea al presidente Agnelli, ecco cosa succederà.

Calciomercato Juventus, Andrea Agnelli deciso su Allegri. Il presidente bianconero intende proseguire con il proprio allenatore confermando quindi la scelta della rifondazione.

Come scrivono anche su ‘Tuttosport’ il progetto con Allegri è continuativo, dunque, si pensa di continuare con il mister per ancora tre anni come ha, giustamente, confermato lo stesso Allegri in conferenza stampa giusto qualche giorno fa. La prossima stagione sarà la vera prima annata con ciò che ha chiesto il mister toscano.

Calciomercato Juventus, avanti tutta con Allegri

Vlahovic è il centro del nuovo progetto bianconero, il bomber serbo è il fulcro dell’attacco e il grande investimento fatto per il bomber ex Fiorentina sarà ancora più supportato dal ritorno dell’altro imprescindibile in casa bianconera, Federico Chiesa.

La “nuova” faccia della Juventus prenderà il suo volto definitivo già dalla prossima stagione, nonostante quest’anno ci siano ancora da consolidare un quarto posto per la qualificazione Champions League e una Coppa Italia da vincere contro l’Inter. Ma è anche vero, che dopo tanti cambi – soprattutto – delle panchine, adesso, ci sarà una solidità con un progetto e degli innesti importanti, soprattutto in mediana, laddove c’è ancora bisogno un regista ideale per la rosa di Allegri che possa essere il filtro tra difesa e attacco e che possa, quindi, giocare palloni gol alla punta Dusan Vlahovic.