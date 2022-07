Calciomercato Juventus, ritorno immediato: affare sbloccato per 20 milioni

Calciomercato Juventus, nemmeno tempo di addii che si parla già di grande ritorno: ecco cosa potrebbe succedere.

La Juventus ha appena avuto il tempo di “salutarlo” sui social che, adesso, si parla già di un suo possibile ritorno. Stiamo parlando di Alvaro Morata. L’ormai ex numero 9, numero che adesso è finito sulle spalle di Dusan Vlahovic, potrebbe – clamorosamente – ritornare a Torino.

Come scrive ‘La Stampa’, nonostante il ritorno a Madrid, il Cholo non sembra voler puntare su di lui, anzi, Alvaro si era pure lasciato non troppo bene dalla sua ultima apparizione in quel di Madrid, pertanto, adesso, con il prolungamento prefissato fino al 2024 si potrebbe trattare per una base complessiva di 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Morata “ritorna” a 20 milioni di euro

Alvaro potrebbe quindi ritornare alla Juventus in caso di prolungamento di contratto con l’Atletico Madrid. Il suo contratto con gli spagnoli è in scadenza tra un anno e il prolungamento fino al 30 giugno 2024 permetterebbe di abbassare sia l’ammortamento a bilancio che il costo del cartellino.

Come dicevamo poc’anzi, un assist certamente ideale per i bianconeri che potrebbero riaprire le trattative per riportare Morata per la terza volta (a casa). Il tutto sarebbe sostenibile su una base di 20 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Un toccasana per l’ambiente visto che il giocatore è sia stimato dall’ambiente che dall’allenatore Max Allegri. Staremo dunque a vedere cosa succederà.