Calciomercato, effetto domino Lewandowski:mosaico da sogno per la Juve.

La questione dell’attaccante polacco tiene con il fiato sospeso praticamente quattro dei top club europei e, tra questi, c’è anche la Juventus che potrebbe avere delle importanti conseguenze qualora il Bayern Monaco riuscisse a trovare un acquirente disposto a pagare, tutto cash, la somma di 50 milioni di euro per il proprio centravanti.

La questione sull’attaccante è davvero annosa, in quanto egli ha comunicato che non prenderà parte al ritiro pre stagione dei tedeschi e ha richiesto espressamente chiesto di essere ceduto nonostante il suo contratto scada ufficialmente nel 2023. Vista la situazione, il Barcellona di Xavi si è molto avvicinato alla causa tanto da diventare la squadra più probabile per la quale il polacco andrà a giocare, se non fosse che le posizioni del Bayern sulla cifra richiesta sono inamovibili e non si è ancora giunti ad una risoluzione. In questo clima di incertezza, però, un osservatore molto attento è il PSG, che potrebbe inserirsi nella trattativa secondo alcuni e andare a mettere il bastone tra le ruote dei Blaugrana.

Calciomercato, usare i soldi di Lewa per arrivare a de Ligt: il possibile scenario

Il motivo per il quale la Juventus è anch’essa con il fiato sospeso circa la situazione dell’attaccante dei bavaresi è che la vendita del suo cartellino significherebbe per la società disporre di una grande liquidità con la quale poter portare a casa qualche altro obiettivo in entrata; e tra gli obiettivi del Bayern c’è proprio il difensore bianconero, il quale si è presentato in ritiro ma su cui le voci aleggiano ancora forti e che, con la giusta offerta e con gli stimoli che troverebbe in Germania, potrebbe effettivamente decidere di lasciare Torino.!