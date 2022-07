Calciomercato, ultim’ora Juventus: la doppia firma è UFFICIALE

By

Calciomercato Juventus, doppia firma e ufficialità. Ecco i nuovi colpi in ottica presente della squadra di Allegri.

Sono ufficiali due colpi di mercato in casa bianconera. Iniziando da Dragusin. Il centrale romeno della Juventus andrà al Genoa.

Ma non è l’unico colpo. Infatti anche l’arrivo di Cambiaso è ufficiale ma il giovane calciatore ex Genoa verrà molto probabilmente girato in prestito al Bologna di Sinisa.

Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Genoa | Arriva Cambiaso ed esce Dragusin

Cambiaso è infatti un nuovo giocatore della Juventus. L’annuncio arriva direttamente sui portali social del club bianconero. Ma il colpo in entrata ha garantito anche un’uscita prestigiosa proprio in ottica esperienza in quel di Genoa. Il difensore Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa.

Il classe 2002, arriva dalla Juventus dopo il prestito alla Salernitana nella scorsa stagione. In carriera ha vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia nella stagione 2020/21 alla guida di Andrea Pirlo. Dragusin vanta 6 presenze tra Nazionale maggiore e U21 della Romania. Il giocatore, inoltre, ha anche giocato in Champions League: debuttando ufficialmente proprio nella stagione 2020/2021.