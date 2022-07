Calciomercato, il ritorno che “frega” la Juventus: addio al bomber

Calciomercato Juventus, adesso sembra sempre più concreto il possibile, grande, ritorno del bomber nella sua squadra del cuore.

Werner è sempre più vicino al ritorno in Germania. Stando infatti alle ultime indiscrezioni anche riportate da ‘Christian Falk’ su Twitter, il bomber tedesco aprirebbe alla possibilità del ritorno in Bundesliga e lo stesso club, il Lipsia, si sarebbe mossa concretamente per riportarlo a “casa”.

Come sappiamo, sul giocatore c’è anche la Juventus: si potrebbe dire un vero e proprio derby visto che Werner è nella lista di nomi papabili per essere il vice Vlahovic, ovvero l’altro attaccante da aggiungere alla rosa di Allegri. Ora il suo destino sembra però più deciso che mai.

Calciomercato Juventus, Werner verso il ritorno in Germania | Il Lipsia lo chiama

Sono, quindi, sempre più concrete le possibilità di vedere Werner di nuovo al suo Lipsia dopo la non certo entusiasmante parentesi inglese. Il giocatore aveva score differenti in Germania e purtroppo non ha saputo replicare nella sua avventura al Chelsea, nonostante una vittoria, non da protagonista, della Champions League. Werner lascerà i blues molto probabilmente in questa sessione con un prestito con opzione di riscatto.

Adesso, dunque, sono tempi maturi per il suo ritorno. La Juventus contemporaneamente sta ancora lavorando al ritorno di Alvaro Morata, lo spagnolo è sempre la prima scelta anche di Allegri.