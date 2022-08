Calciomercato Juventus, doppio acquisto a rischio: Allegri rosso di rabbia

Calciomercato Juventus, il doppio acquisto è a rischio: Allegri rosso di rabbia ma le situazioni si sono complicate nelle ultime ore

Secondo TuttoSport in edicola questa mattina l doppio acquisto bianconero è a rischio. Gli ultimi due innesti che avrebbero dovuto completare la rosa di Massimiliano Allegri si sono complicati terribilmente nelle ultime ore. Non solo Paredes, ma anche Depay in questo momento sembrano un poco più distanti. Notizie contrastanti, comunque, soprattutto per quanto riguarda l’attaccante olandese del Barcellona. Ma in una situazione del genere è bene riportarle tutte.

Allora, la situazione Rabiot ha bloccato per il momento quelle che erano le idee di Cherubini per questi giorni: chiudere in maniera definitiva il calciomercato bianconero con gli arrivi sia del centrocampista argentino sia del centravanti olandese. E poi, oltre questo, ci sarebbero problemi anche per quanto riguarda la formula. Partiamo dal primo, visto che il Psg non sembra intenzionato per ora a cedere il giocatore in prestito – magari oneroso – con diritto di riscatto. E questo, ovviamente, è l’unico modo che ha la Juventus per chiudere l’operazione.

Calciomercato Juventus, complicazioni per Depay

La mancanza di liquidità per la mancata cessione di Rabiot potrebbe mettere a rischio anche l’operazione Depay. Che dovrebbe sì liberarsi a parametro zero dal Barcellona, ma che comunque dovrebbe prendere un ingaggio decisamente importante per i prossimi due anni. Il Decreto Crescita aiuta, ovviamente, ma senza soldi in cassa ogni cosa diventa difficile se non impossibile. Le due questioni quindi non sono di facile lettura e potrebbero pure andare per lunghe, ma potrebbero pure saltare in maniera definitiva, con Allegri che di certo non la prenderebbe benissimo nonostante abbia già ricevuto in regale Pogba, Di Maria, Bremer e Kostic.