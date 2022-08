Sanzioni UEFA ai danni della Juventus: ecco cosa rischia

By

Sanzioni UEFA previste per alcuni club di Serie A tra cui la Juventus, ecco cosa rischia il club bianconero.

Come viene riportato ‘Calciomercato.it’, alcuni club italiani, cioè Juventus, Inter e Roma potrebbero subire delle sanzioni in arrivo in merito al Fair Play Finanziario.

La Uefa interviene direttamente per sanzionare le squadre italiane in merito a violazioni delle normative vigenti per il fair play finanziario. E lo ribadisce anche il quotidiano britannico ‘Times’, che specifica anche il numero dei club europei coinvolti, cioè ben venti. Oltre alle big italiane, sarebbe coinvolte anche Arsenal, Barcellona e Psg.

Uefa pronta a sanzione le big della Serie A

Stando sempre all’indiscrezione, le sanzioni dovrebbero essere già annunciate entro un mese. La Juventus sarebbe infatti ancora coinvolta per la questione Superlega insieme a Real Madrid e Barcellona. Mentre le altre due big italiane, cioè Roma e Inter potrebbero avere restrizioni legate al mercato e alla composizione delle rose per le coppe europee, come sottolinea, anche, ‘Calciomercato.it.

Ma come detto poc’anzi, non è una questione legata solamente ai club italiani. Tra le potenziali sanzionate figurano anche Psg e Marsigilia che dovrebbero però cavarsela con semplici multe.