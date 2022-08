Champions League, UFFICIALE: il calendario della Juventus, date ed orari

Champions League è ufficiale il calendario con tutte le date e gli orari dei match che disputeranno i bianconeri.

Ieri abbiamo scoperto le prossime avversarie dei bianconeri nel girone di Champions League. Un girone tosto che vede una testa di serie decisamente insidiosa, si tratta del club con più stelle possibili: il Psg di Mbappe, Messi e Neymar.

Ora, come riportato ufficialmente dal sito della Juventus, andiamo a scoprire in dettagli gli orari e le date di ogni match:

Champions League, la Juventus incontra subito il Psg il 6 settembre

Una sfida subito stellare. Infatti il primo incontro sarà immediatamente con i francesi a Parigi. Questo scrive ufficialmente il club bianconero con una nota ufficiale sul proprio sito: “La Juventus, inserita in seconda fascia, è stata sorteggiata, proprio come nella passata stagione, nel Gruppo H. La squadra di Mister Massimiliano Allegri affronterà i campioni di Francia in carica del Paris Saint-Germain, i 37 volte campioni di Portogallo e gli attuali campioni di Israele del Maccabi Haifa”.

Inaugura il Psg, poi Benfica in casa, Maccabi Haifa sempre in casa e poi trasferta sempre contro il Maccabi Haifa, Benfica in trasferta e in conclusione il Psg in casa. Tutte avversarie da temere, soprattutto, come ha detto ieri Allegri in conferenza stampa, il girone si giocherà tanto dalla doppia sfida contro i portoghesi.