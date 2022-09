Flop Juventus: “Ecco cosa sta succedendo ora in società”

Ieri l’ennesima sconfitta della stagione e la seconda in Champions League. La società adesso è in tensione: tutti i dettagli.

Una sconfitta che adesso risulta molto amara. In società non è andata giù la seconda di Champions League, non succedeva da diversi anni che i bianconeri perdessero entrambe le prime due partite del girone.

Come scrive ‘Guido Tolomei’ su Twitter, adesso, la tensione in società sale. Nonostante l’ottimo rapporto con mister Allegri e dopo un mercato che ha cercato di accontentarlo su tutti i fronti, i risultati continuano a non arrivare.

Juventus, tensione in società | Allegri rischia?

Certamente la posizione del mister è meno solida di qualche mese fa, nonostante la volontà di Allegri di essere ritornato per un grande e duraturo progetto. Adesso la situazione di Allegri è meno solida di un tempo. C’è sempre da capire quale sarà l’approccio ai prossimi match.

Il problema della Juventus è anche una situazione legata all’approccio della gara. Ieri sera abbiamo visto una squadra dominare per venti minuti e poi spegnersi subito dopo, perdendo l’ennesima partita. Adesso bisognerà fare le dovute considerazioni e capire quale sarà il meglio per la Juventus in questa stagione. Allegri, attualmente, non rischia l’esonero ma certamente verrà monitorato, qualora appunto la squadra non riuscisse nuovamente a rispondere positivamente sul campo nella sfida contro il Monza, nella prossima partita di campionato.