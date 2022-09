TV PLAY | Calciomercato Juventus, via Allegri e nuova promozione “alla Pirlo”

By

Calciomercato Juventus, l’opzione adesso potrebbe essere decisamente concreta, anche per il volere degli stessi tifosi.

L’ultima suggestione, come comunica anche lo stesso Filippo Bonsignore da ‘tvplay.it’ durante una chiamata in diretta di ‘Calciomercato.it’, ha parlato di una possibilità di vedere coinvolto in una promozione un esponente molto di rilievo nella fandom bianconera. Si tratta dell’ex difensore Montero.

Il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ ha discusso di tante situazioni legate all’attuale stagione bianconera. Il club di Andrea Agnelli è certamente non in uno dei momenti migliori, soprattutto dopo la sconfitta contro il Benfica in casa. Ma la vera bomba è arrivata quando si è parlato di potenziali sostituti di Allegri qualora le cose dovessero precipitare. Secondo Bonsignore un nome giusto sarebbe quello di Montero.

Bonsignore “promuove” Montero su TV PLAY | “Ha la leadership che piace ai tifosi”

L’ex difensore bianconero, ora alla guida della primavera, potrebbe essere l’uomo ideale in un momento così delicato per le sorti della Juventus. Ecco cosa ha detto Bonsignore ai microfoni di TV PLAY sul possibile esonero di Allegri: “Al momento non vedo cambi di rotta a brevissimo. È una situazione complicata da un punto di vista contrattuale e lo sappiamo benissimo. Arrivabene ha chiarito bene la situazione rispondendo a quella domanda”.

E poi su Montero: “Parliamo di traghettatori ma la stagione è iniziata da poco. Il problema sarebbe da ragionare molto a fondo e capire eventualmente un sostituto di Allegri. La stagione è iniziata da un mese e parlare di un traghettatore mi sembra complicato. Montero sta facendo bene con la Primavera e ha la leadership che piace ai tifosi. Ovviamente sono da considerare i nomi di Tuchel, Zidane e Pochettino ma sono da verificare anche i costi. De Zerbi? Sono valutazioni complicate anche per lui”.