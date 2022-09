Monza-Juventus decisiva? Stando all’indiscrezione, ecco cosa potrebbe succedere sul fronte Allegri in caso di mancata vittoria.

Adesso ci sarà una sfida importante. I bianconeri arrivano da un più partite con risultati negativi, vincere a Monza dovrà essere scontato ma come sappiamo, ma come purtroppo si può notare negli ultimi tempi, la vittoria è tutt’altro che scontata.

Ma in caso di risultato negativo, Allegri rischierebbe l’esonero? A tale domanda ha risposto direttamente ‘Romeo Agresti’ che “Secondo dei pensieri che aleggiano in zona Continassa anche in caso di mancata vittoria domani, Allegri non risulterebbe in discussione”.

Stando al noto giornalista del mondo bianconero, anche in caso di risultato negativo Massimiliano Allegri non sarebbe in discussione. La società ha investito molto sul ritorno di Allegri, spendendo ben 7 milioni più bonus stagionali. Il suo ritorno è stato concepito anche per permettere una rifondazione nella squadra, cosa che non è del tutto avvenuta.

Nonostante questa sicurezza che viene esposta pubblicamente, fuori, ci sono già i nomi dei potenziali sostituti in caso di esonero del mister toscano. Come primo nome è uscito quello di Montero, l’ex difensore, ora in primavera, piace per carisma e per juventinità, lui potrebbe infatti raffigurare il traghettatore ideale. Ma parlando di nomi importanti, sono già circolati quello di Zidane (vecchio pallino di Agnelli) ancora libero, Antonio Conte che è attualmente al Tottenham ma non disdegna un richiamo dalla sua Juve e, infine, Tuchel: fresco di esonero e pronto per una nuova grande avventura. Sono più o meno questi i nomi che sono circolati nell’ambiente come eventuali sostituti. Staremo a vedere cosa succederà.