Calciomercato Juventus, svolta Milinkovic: l’Inter fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, i rivali sul campo dei bianconeri pronti a chiudere il grande sogno a centrocampo. Tutti i dettagli.

Non solo la Juventus. Anche l’Inter sarebbe nuovamente piombata su Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo continua ad essere un sogno delle big della Serie A. Giocatore incredibile tecnicamente e certamente uno dei talenti più cristallini del nostro campionato.

Come scrivono da ‘Fichajes’, noto portale spagnolo, adesso i nerazzurri, nonostante le varie difficoltà economiche, sarebbero pronti ad affondare per il potente centrocampista. L’offerta che Marotta presenterebbe alla Lazio, ammonterebbe intorno ai 50-60 milioni di euro.

Calciomercato, l’Inter si rifà sotto per Sergej | Bianconeri beffati?

Un operazione decisamente difficile ma non impossibile. I nerazzurri vorrebbero ritornare sui propri passi, dopo la sconfitta di Udine il club nerazzurro nelle prossime partite cercherà di ritornare ai vertici ma già nel mercato si sogna in grande. Sergej ha un contratto in scadenza nel 2024 ma il club di Zhang proverebbe nuovamente ad andare all’assalto sul gioiello di Lotito.

Una beffa per i bianconeri visto che il giocatore è stato da lungo tempo un desiderato speciale proprio del club di Allegri. Proprio il mister toscano l’aveva messo in cima alla lista desideri ma è anche vero che i costi eccessivi e le pretese faraoniche di Lotito hanno sempre fermato qualsiasi potenziale assalto. Ripetiamo che l’operazione è comunque complicata ma l’Inter ci vorrebbe nuovamente provare. Andando incontro ad un potenziale colpo da maestro, che se dovesse andare in porto, ammonterebbe alla cifra di 50-60 milioni di euro.