Uragano blaugrana e addio Juventus: nuovo affarone a zero

Il terzino adesso può liberarsi a zero e nonostante l’interesse della big d’Europa potrebbe considerarsi un ottimo affare.

Come scrivono da ‘Fichajes’, Bellerin ha firmato per un solo anno al Barcellona. Dopo il suo addio al Betis Siviglia, il giocatore spagnolo adesso sarebbe libero di scegliere quale sarà la sua prossima destinazione. A fine stagione, infatti, scadrà il contratto del laterale nonostante le intenzioni di Xavi di puntare forte su di lui.

Ciò, dunque, potrebbe rappresentare un importante novità per i bianconeri che non hanno ancora trovato l’interprete giusto da mettere in difesa. C’è bisogno di upgrade sulle fasce, Bellerin potrebbe rappresentare quel giocatore ideale per Allegri ma come dicevamo poc’anzi molto dipenderà anche delle volontà del Barcellona.

Calciomercato Juventus, Bellerin si libera a zero ma il Barca vuole puntare su di lui

L’ex Betis e Arsenal adesso rappresenta una forte opportunità per la Juventus, che nonostante l’acquisto dei blaugrana, solo per una stagione, alla fine dell’anno potrà essere libero di firmare un nuovo contratto. Certamente la Juventus vuole potenziare le fasce anche perché a sinistra ha solo più Alex Sandro e De Sciglio, vista anche la cessione di Pellegrini in prestito.

C’è quindi bisogno assoluto di fare un aggiornamento dei ruoli e c’è anche da dire che non è sicuro che Cuadrado, in scadenza pure lui, possa continuare anche l’anno prossimo proprio alla Juventus. Insomma ci saranno una serie di analisi che la dirigenza dovrà fare e capire quale interprete sarà il migliore per questa squadra. Sicuramente l’esperienza di Bellerin è da tenere in considerazione ma bisogna tenere in considerazione anche le volontà del Barcellona che dalla prossima stagione, nonostante l’addio a zero potrebbe nuovamente rinnovargli il contratto.