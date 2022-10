Milan-Juventus, recupero lampo in extremis: Pioli a carte scoperte

Milan-Juventus, alla vigilia del match, mister Pioli conferma un recupero fondamentale per la sfida casalinga contro i bianconeri.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match cruciale contro i bianconeri, mister Pioli ha parlato di un – ormai – quasi scontato recupero d’eccellenza. Si tratta di un giocatore fondamentale negli undici rossoneri. Pioli infatti ha parlato del recupero del terzino Theo Hernandez.

Alla domanda sulla possibile presenza in campo del laterale francese, mister Pioli ha così risposto: “Stava bene se oggi confermerà i suoi miglioramenti sarà a disposizione. Dovrebbe essere così”

Milan-Juventus, pericolo Theo | A disposizione di Pioli

Il laterale rossonero è certamente uno dei volti chiave di questo Milan. Uno dei giocatori più talentosi a livello mondiale, il francese, proprio come Leao, dovesse giocare – come sembra – dal primo minuto sarà uno dei pericoli numero uno per la difesa della Juventus.

Hernandez già nella scalata scudetto della scorsa stagione è stato senza ombra di dubbio uno degli uomini chiave della squadra di Pioli. Prestazioni monstre che lo consacrano uno dei talenti più cristallini del nostro calcio italiano. Domani sera dovesse partire dal primo minuto potrebbe essere un vero guaio per la difesa bianconera che però non si lascerà trovare impreparata. Per la sfida di Milano, Allegri e i ragazzi dovranno avere la massima concentrazione visto che andranno ad affrontare un vero e proprio test, come l’ha definito lo stesso Allegri poco fa in conferenza stampa. Partita cruciale da cui bisognerà ottenere il massimo risultato.