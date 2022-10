Incubo Juventus, spaccatura Agnelli-Elkann: cosa sta succedendo

Incubo Juventus, spaccatura clamorosa tra Agnelli ed Elkann dopo la sconfitta di ieri sera contro il Maccabi. Ecco quello che sta succedendo

Un tutti contro tutti, o quasi. Chi prende le decisioni da un lato, chi le critica dall’altro. Almeno secondo quanto riportato da Dagospia. Sì, il tweet di Lapo Elkann non è passato inosservato: tre puntini sospensivi, che vogliono dire tanto, immediatamente dopo le parole di Agnelli alla fine della gara di ieri sera contro il Maccabi, dopo che il presidente ha confermato sulla panchina Massimiliano Allegri almeno fino al termine della stagione quando verranno ovviamente fatte delle valutazioni.

Secondo il portale, quel tweet, è sinonimo di quella che sembrerebbe essere una spaccatura clamorosa all’interno della società bianconera: che da un lato ha Andrea che vuole andare avanti in questo modo, dall’altro ha il cugino Elkann che invece, probabilmente, vorrebbe cambiare e anche immediatamente dopo la vergognosa prestazione di ieri sera che ha quasi del tutto eliminato la Juventus dalla possibilità di andare avanti in Champions League. Una resa dei conti clamorosa, in poche parole, che potrebbe anche portare a degli scossoni societari. Perché senza dubbio, in questo momento così buoi per la storia della Vecchia Signora, sono davvero tutti in discussione e tutti si devono sentire sulla graticola.

Incubo Juventus, cosa potrebbe succedere

E cosa potrebbe succedere da qui alla fine della stagione? La cosa che ci immaginiamo noi è quella che potrebbe vedere un esonero di Allegri. Con la sensazione che forse ieri avrebbe potuto anche rassegnare le dimissioni per come la sua squadra ha giocato e per come non ha giocato in aiuto verso quello che è il suo momento. E poi alla fine dell’anno potrebbe davvero cambiare tutto, anche sotto l’aspetto societario.