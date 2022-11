Festa Juventus, accordo e firma per il fedelissimo di Allegri

By

Cresce l’ottimismo per la firma del rinnovo del fedelissimo di Allegri, tutti i dettagli svelati sul proprio futuro.

Stando alle ultime intenzioni, proprio la squadra bianconera sarebbe prossima al rinnovo di Danilo. Il laterale difensivo è uno dei preferiti di Allegri e diventato, anche, vice capitano.

Il brasiliano per spirito di appartenenza, prestazioni ma anche sacrificio è oggi uno dei giocatori più amati nell’ambiente ma anche dall’allenatore. In sostanza Danilo è diventato un autentico senatore che adesso potrebbe continuare la sua avventura in bianconero.

Calciomercato Juventus, Danilo verso il rinnovo dopo il Mondiale

Il brasiliano già dopo il mondiale potrebbe diventare la priorità per la Vecchia Signora. La volontà, infatti, è quella di rinnovarlo per altre stagioni. Stipulando, quindi, un contratto “a vita” con la Vecchia Signora. Volontà che arriva dal diretto interessato ma soprattutto dall’allenatore che sembra avere un ottimo feeling proprio con Danilo che da poco ha ricevuto la fascia di vice capitano superando nelle gerarchie Cuadrado.

Un leader consolidato che si appresta a rinnovare con la Juventus, come scrivono anche da ‘La Gazzetta dello Sport’. Pertanto la Vecchia Signora potrà godersi ancora a lungo il suo difensore, l’incontro, come detto poc’anzi, arriverà proprio dopo il Mondiale in Qatar laddove Danilo sarà uno dei protagonisti con la propria nazionale.