Calciomercato Juventus, non solo Vicario: mix di affari tricolori

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a mettere a segno diversi profili tutti nazionali italiani: i dettagli delle operazioni.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, la rifondazione di Allegri potrebbe ripartire anche nella prossima stagione e nella rosa bianconera potrebbero finire nuovi potenziali crack tutti italiani. Andiamo a scoprire chi.

Un bel mix di talenti tutti italiani nel futuro della Juventus, questo è quanto potrebbe succedere in casa bianconera. C’è già il forte interesse per Vicario dell’Empoli, il giovane talento della Serie A potrebbe essere acquistato in stile Gatti, con i bianconeri pronti a chiuderlo subito e che lo lascerebbero, ancora, all’Empoli a farsi le ossa. Ma il portiere azzurro non è l’unico obiettivo in lista, ecco gli altri nomi.

Calciomercato Juventus, da Vicario, Zaniolo a Frattesi | Tutti gli obiettivi di Allegri

Vicario è il primo nome in lista, ma insieme al portierone azzurro c’è sempre un forte interesse per altri profili già consolidati in casa toscana, All’Empoli. Infatti, oltre a Vicario, i bianconeri starebbero seguendo Parisi e Baldanzi: due giovani già collaudati e pronti a fare il salto di qualità. Andando invece fuori dalla toscano è il cas di ricordare il sempre forte interesse per Zaniolo: l’ormai indiscusso talento della Roma è sempre nel mirino della società bianconera. Un profilo già stato molto vicino ad inizio stagione che nella prossima stagione potrebbe essere nuovamente target dei bianconeri.

Oltre a Zaniolo, filtra anche un discreto interesse per un centrocampista della nazionale azzurra, si tratta di Frattesi del Sassuolo, cresciuto nelle giovanili romane e adesso indiscusso titolare dei neroverdi. Il giocatore piace e non poco ad Allegri e potrebbe, quindi, diventare un potenziale rinforzo in mediana.