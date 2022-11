Intreccio con Modric: domino lampo, Juventus spazzata via

Calciomercato Juventus, interesse dei blancos sul centrocampista che piace ai bianconeri: tutto potrebbe succedere.

Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Sergej Milinkovic-Savic. La squadra di Ancelotti valuterebbe l’acquisto del centrocampista serbo come erede di Modric. Stando all’indiscrezione, infatti, ci sarebbe anche già l’offerta.

Dal portale ‘Marca’, infatti, si parla di un possibile acquisto del fuoriclasse della Lazio da parte del Real Madrid. La squadra madrilena avrebbe già 60 milioni di euro pronti per convincere Lotito a cedere il proprio gioiello.

Calciomercato Juventus, Savic come erede di Modric al Real Madrid

Come scrivono, infatti, i colleghi spagnoli, il centrocampista serbo avrebbe un valore di, almeno, 60 milioni di euro, ma viene gestito che potrebbe scendere esponenzialmente la prossima estate perché è il suo ultimo anno di contratto è il seguente e non sarebbe interessato a rinnovare.

Un’opzione interessante per qualsiasi grande squadra perché può ricoprire molti ruoli nell’area di centrocampo ed, essendo, a tutti gli effetti, uno dei giocatori più forti del nostro campionato. Ma tra le big interessate oltre alla già nota Juventus, filtra anche un discreto interesse del Manchester United che lo segue da vicino per rinforzarsi in mediana. Secondo il quotidiano spagnolo, quindi, su Savic potrebbe scatenarsi una vera e propria asta tra le big d’Europa con i bianconeri in prima fila come diretti interessati.