Calciomercato Juventus, colpo “Mondiale” a gennaio: 15 milioni subito

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero rinforzarsi con un profilo decisamente in risalto per il Mondiale ma anche in Serie A.

Sappiamo già che la priorità per il mercato di gennaio, dei bianconeri, sarà l’acquisto di un laterale difensivo. In un certo senso la priorità, in tutto, anche nei centrali, rimane la difesa. Ci vogliono nuovo interpreti, anche perché a fine stagione, tolte le già sicurezze Danilo e Bremer, molto cambierà in difesa.

In questo senso si stanno valutando importanti candidature provenienti dall’estero ma non solo. Il Mondiale è chiaramente un ottimo palcoscenico per permettere a certi giocatori di mettersi in risalto e l’ultimo profilo potrebbe essere certificato. Si tratta di Maehle, che potrebbe rappresentare la, reale, alternativa a Karsdorp.

Calciomercato Juventus, nuovo laterale per Allegri | Maehle per 15 milioni

Federico Cherubini ha individuato soprattutto due profili graditi che potrebbero fare al caso di mister Allegri. Il primo è quello di Rick Karsdorp, che già sappiamo, lascerà Roma in attesa di una nuova svolta, su di lui ci sarebbe interesse anche dall’estero, specialmente dal Fenerbache.

Ma, sempre dalla Serie A, la Juventus osserva da lontano eventuali sviluppi su una valida alternativa per l’olandese. Si tratterebbe di un altro profilo proveniente, appunto, dal campionato italiano, ma all’Atalanta: il suo nome, come detto poc’anzi è Joakim Maehle: profilo assai gradito in casa bianconera.