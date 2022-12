Calciomercato Juventus, regalo Real: super colpo da 55 milioni

Calciomercato Juventus, un ‘regalo’ dal Real Madrid dal valore di 55 milioni di euro. Tutti i dettagli della potenziale operazione.

In casa blanca si guarda al futuro. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni proprio dalla Spagna, sul futuro di uno dei protagonisti del Real Madrid potrebbe aprirsi un clamoroso scenario.

Secondo infatti il portale spagnolo, il Real Madrid aprirebbe alla cessione di uno dei suoi titolari. E, sempre secondo ‘Fichajes’, l’offerta potrebbe aggirarsi intorno ai 55 milioni di euro. Operazione del tutto congrua se si pensa al profilo in questione, con molta esperienza ma soprattutto con diversa richiesta internazionale.

Calciomercato Juventus, Mendy e quei 55 milioni | Occasione dalla Spagna

Secondo infatti l’indiscrezione, l’esterno francese potrebbe essere messo in vendita se il Real Madrid decidesse di puntare al massimo per Gvardiol. Uno dei profili più voluti e seguiti proprio in questo momento dal club di Florentino Perez.

In questa eventualità, dopo quattro anni dal suo arrivo, dall’Olympique de Lyon in cambio di 55 milioni di euro per ordine dell’allora allenatore Zinedine Zidane, adesso, Mendy potrebbe essere ceduto proprio se il club di Perez dovesse andare a strada spianata su Gvardiol. In questa occasione, Alaba verrebbe spostato sulla sinistra permettendo quindi al nuovo profilo di diventare il nuovo centrale di Ancelotti. Suggestione che potrebbero diventare realtà soprattutto vista anche la non decisa volontà di rinnovare da parte di Mendy con la maglia del Real Madrid. Come sottolineano gli spagnoli, in questa stagione, l’esterno francese ha disputato un totale di 122 partite nelle quali è riuscito a segnare cinque gol e distribuire dieci assist. Un profilo con grande esperienza che potrebbe fare comodo anche alla Juventus. Staremo a vedere cosa succederà e soprattutto quale sarà la condizione di mercato del club bianconero, attualmente in risalto con l’inchiesta che ha colpito l’ormai ex Cda bianconero.