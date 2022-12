Dalle parole ai fatti: l’Inter ciò che manda via Di Maria dalla Juventus

Calciomercato Juventus, un interesse particolare potrebbe coinvolgere il futuro dell’esterno argentino Di Maria: i dettagli.

Di Maria, come sappiamo, lascerà la Juventus a fine stagione. Il giocatore argentino reduce da un Mondiale da quasi protagonista, adesso, dovrà giocarsi la finale della competizione con una delle vincenti tra Marocco e Francia. Coronando il suo sogno del Mondiale, Angel, potrebbe cambiare aria per il suo futuro e una squadra su tutte sarebbe interessata.

La Juventus sarebbe consapevole che Angel Di Maria suscita l’interesse di diverse squadre, anche a livello mondiale, e potrebbe anche concludere un affare con la sua partenza. Nelle ultime ore c’è una nuova possibilità nel futuro dell’argentino.

Calciomercato Juventus, Di Maria all’Inter di Miami | Interesse dall’MLS

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni, nel futuro di Angel Di Maria si potrebbe muovere qualcosa anche dall’America. L’Inter ma non quello di Milano, bensì quello di Miami, si sarebbe interessata al fuoriclasse della selección. Un futuro che, appunto, potrebbe vederlo altrove e non più in Europa.

A lungo, si è parlato di un ritorno in Argentina, nella sua terra, per coronare definitivamente il sogno di ritornare a casa e chiudere la carriera lì, dove tutto è iniziato. Ma adesso filtra l’interesse per la MLS nordamericana, che potrebbe proprio portarlo all’Inter Miami, la squadra dove proprio l’ex Higuain, sempre argentino, ha appena appeso le scarpette al chioso. Ma l’ipotesi del ritorno in Argentina resta sempre viva, dove continua ad avere molti più pretendenti come il Rosario Central (la sua prima squadra) o addirittura il River Plate che certamente sarebbe una destinazione ancora importante. Staremo a vedere dove e come deciderà di andare. Certamente il suo futuro potrebbe essere deciso proprio post Mondiale, tenendo sempre presente che da gennaio in poi sarà ancora uno dei protagonisti in bianconero.