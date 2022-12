Formazioni ufficiali Juventus-Rijeka: Allegri punta sui giovani

Juventus-Rijeka, i bianconeri scendono in campo contro la squadra croata ospite all’Allianz Stadium. Ecco le scelte di Massimiliano Allegri.

Manca poco al ritorno del campionato e i bianconeri vogliono farsi trovare pronti da subito. La nuova guida allegriana darà molto spazio ai giovane e, anche oggi, il loro contributo sarà essenziale. La squadra di Massimiliano Allegri oggi scenderà in campo contro una squadra tutt’altro che da sottovalutare, e lo farà per un’amichevole che potrebbe dare delle indicazioni importanti al tecnico bianconero su quali saranno le linee da adottare anche in campionato.

Un momento turbolento in casa bianconera, la Juventus attende il verdetto delle indagini ma intanto si concentra sul campionato che a breve riprenderà il normale corso. Questa volta, però, bisognerà inseguire l’incontrastabile Napoli capolista, non sarà semplice, ma il bello delle sfide è pur sempre anche questo e i bianconeri hanno tutte le carte per ribaltare la situazione. La Juve, adesso, è pronta a ripartire e già oggi avremo modo di vedere come stanno i ragazzi, appuntamento previsto alle ore 14.00 all’Allianz Stadium di Torino. Andiamo, dunque, a vedere gli undici che scenderanno in campo scelti da Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Riccio, Huijsen, Gatti; Soulé, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Kean, Milik

RIJEKA (3-5-2): Labrovic; Vukcevic, M. Pavlovic, Smolcic; Grgic, Selahi, P. Alvarez, Hodza, Ampem; Halilovic, Obregon

Questi gli undici che scenderanno in campo, ricordiamolo, alle ore ore 14.00 all’Allianz Stadium di Torino, in una sfida che si preavvisa da cardiopalma.