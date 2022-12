Juventus accerchiata: doppia mossa ufficiale della Figc

Juventus accerchiata, non accenna a placarsi la tempesta giudiziaria che ha investito in pieno il club bianconero.

Il “tornado” giudiziario che nei mesi scorsi ha investito la Juventus, provocando le dimissioni dell’intero Consiglio d’amministrazione, non accenna a placarsi. E nel frattempo arrivano importanti novità dal fronte della Procura generale della Figc, che qualche settimana fa aveva chiesto le carte dell’inchiesta “Prisma” alla Procura di Torino.

Una nuova mossa del procuratore federale Giuseppe Chiné, dunque, era nell’aria. E si è palesata proprio negli ultimi minuti. La Procura della Figc ha appena comunicato la decisione di procedere con la richiesta – ai sensi dell’art. 63 del codice di giustizia sportiva – della revoca parziale della sentenza con cui la Corte Federale di Appello aveva assolto nel maggio scorso la Juventus e altri dieci club nel processo sulle plusvalenze. Caso riaperto, quindi. La palla adesso passa alla Corte, che ha trenta giorni di tempo per convocare l’udienza in cui la Procura federale chiederà nuove sanzioni. Non solo per i bianconeri ma anche per gli altri club coinvolti. Si tratta, nello specifico, di Sampdoria, Genoa, Pro Vercelli, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara.

Juventus accerchiata, la Procura federale chiede la riapertura del caso plusvalenze

Finiscono di nuovo nel mirino anche 52 dirigenti delle stesse società. La Procura, infatti, avrebbe rilevato “nuove condotte disciplinarmente rilevanti – si legge nel comunicato – rispetto a quelle per le quali ha già esercitato l’azione disciplinare dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva nell’ambito dell’indagine “plusvalenze” della stagione sportiva 2021-2022 ed i cui giudizi si sono conclusi con la decisione n. 89 del 2022. I termini di conclusione delle indagini sono quelli fissati dal vigente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC”.