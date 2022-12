Juve-Bayern a senso unico: il ribaltone scrive la parola fine

La Juventus guarda in Francia e mette nel mirino il difensore dell’Olympique Lione. Sul calciatore anche il Bayern Monaco al quale i bianconeri avevano chiesto un elemento in estate.

Reduce dalle due vittorie nelle amichevoli contro Arsenal e Rijeka, la Juventus di Massimiliano Allegri guarda al calciomercato e continua ad annotare sulla propria lista nomi di calciatori che potrebbero arrivare a Torino a gennaio o la prossima estate.

Alla ricerca di elementi che rinforzino la rosa a disposizione del tecnico toscano, la dirigenza bianconera, stando a quanto emerso recentemente, starebbe infatti guardando tanto in Serie A, dove piace Davide Frattesi del Sassuolo, quanto all’estero, dove il nome più gettonato accostato recentemente ai piemontesi (e non solo) è quello di Enzo Fernandez del Benfica.

Due nomi, quelli dei centrocampisti classe ’99 e classe 2001, ai quali si è associato, proprio in queste ore, quello del difensore dell’Olympique Lione, Malo Gusto che, già seguito in estate dai bianconeri, avrebbe suscitato recentemente anche l’interesse dei tedeschi del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, se Malo Gusto va al Bayern, l’obiettivo diventa Pavard

Juventus e Bayern Monaco potrebbero presto tornare a incrociarsi. Dopo aver concluso l’accordo che lo scorso luglio ha portato De Ligt in Baviera, le due società sono infatti pronte a contendersi il difensore dell’Olympique Lione, Malo Gusto che, valutato dal club francese non meno di 15 milioni di euro, potrebbe presto salutare la Ligue 1 per volare o in Serie A o in Bundesliga.

Una corsa, quella per il difensore classe 2003, che vede attualmente in vantaggio il club bavarese che, pronto ad offrire subito al calciatore la possibilità di giocare in Champions League, potrebbe chiudere la trattativa con il Lione già nei prossimi giorni. Una trattativa che, qualora andasse in porto, spianerebbe la strada alla Juventus verso quel Benjamin Pavard che Allegri aveva già cercato senza fortuna in estate.