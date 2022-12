Calciomercato Inter e Juventus, giù il sipario: coup de theatre triennale

Calciomercato, Juventus ed Inter pronte a sfidarsi in sede di calciomercato. L’obiettivo di bianconeri e nerazzurri piace anche a molte big europee.

Se sul campo si sono sfidate lo scorso 6 novembre, nel match disputato all’Allianz Stadium e terminato 2-0 in favore dei bianconeri grazie alle reti di Rabiot e Fagioli, ecco che Juventus ed Inter sono pronte a riaffrontarsi, stavolta in sede di calciomercato, in un “match” che mette in palio un calciatore distintosi nei Mondiali in Qatar, terminati una settimana fa.

Un calciatore, un attaccante per la precisione che, in scadenza di contratto col suo attuale club, potrebbe presto decidere di lasciarlo per andare a trovare fortuna altrove. Stiamo parlando ovviamente di Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach che, desideroso di provare nuove esperienze dopo quattro anni in Bundesliga, potrebbe approdare in Serie A, nelle prossime settimane, a una tra Juventus e Inter. Proprio i nerazzurri, stando a quanto scritto su Twitter dall’esperto di mercato, Ekrem Konur, avrebbero chiesto ufficialmente del giocatore alla società teutonica.

🚨 #EXCL• Inter Milan is planning to offer a 3-year contract to French striker Marcus Thuram. 🇫🇷🟦 #IMInter https://t.co/h7gRCDHBe2 pic.twitter.com/r9VCGhezHR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 25, 2022

Calciomercato Juventus, Inter in vantaggio per Thuram: i nerazzurri offrono tre anni di contratto

Reduce dal secondo posto al Mondiale con la sua Francia, Marcus Thuram continua ad essere accostato a molte big d’Europa. Big d’Europa che, chi più chi meno, sembrano avere le idee chiare su cosa fare per convincere l’attaccante francese.

Tra queste, ovviamente, anche l’Inter di Steven Zhang che, con un Lukaku a mezzo servizio e un Dzeko non in grado di giocare con continuità vista l’età, avrebbe messo nel mirino proprio il classe ’97 che, in scadenza a giugno col Borussia Mönchengladbach, potrebbe accettare già a gennaio il contratto triennale che la Benamata è pronta ad offrirgli.