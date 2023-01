“Alla Juventus come un parcheggio”: il caso Di Maria è esploso

Juventus, il caso Di Maria bianconero. Ora la situazione è ‘riesplosa’: tutti i dettagli della situazione dell’argentino.

Laureatosi campione del mondo 2022 in Qatar, insieme ai suoi compagni e coronando un sogno che inseguiva fin da bambino, Angel Di Maria è oggettivamente uno dei calciatori più vincenti al mondo in questo momento in attività. Tornato da poco alla Continassa l’esterno argentino è già a disposizione di Allegri.

Numeri incredibili e record da top player più quotato al mondo, ma il caso Juventus è differente. Secondo infatti l’opinione di Pruzzo, intervenuto direttamente a ‘Radio Radio’ la situazione dell’argentino in bianconero è tutt’altro che chiara.

Juventus e il “caso” Di Maria: i dettagli

Secondo Pruzzo la situazione di Di Maria in bianconero non è il massimo delle aspettative, infatti, ecco quello che ha detto proprio ai microfoni di ‘Radio Radio’ sul caso dell’argentino che terminerà, come sappiamo, il suo contratto alla fine di giugno andando in scadenza con i bianconeri.

Le parole di Pruzzo in diretta radio: “Di Maria ha preso la Juve come un parcheggio, ma c’è anche da tenere in considerazione la professionalità di certi giocatori che vogliono dimostrare di meritarsi tutto direttamente sul campo. “i primi match possono rivelare delle incognite in più, perché le cose più piccole possono provare a fare la sorpresa. E poi la predizione sul prossimo giocatore, che, potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: Il prossimo giocatore che vedrei in Arabia Saudita? Per me è Icardi, secondo me è attualmente pronto”. Come sappiamo anche l’attaccante argentino è stato per diverso tempo uno dei volti dei possibili acquisti della Juventus, l’ex capitano dell’Inter attualmente milita in Turchia dopo l’esperienza con il Psg.