Calciomercato, l’Atletico trova il sostituto in Italia | Allarme rosso Juve

Calciomercato Juventus, l’Atletico cerca il sostituto di Joao Felix e guarda all’obiettivo dei bianconeri.

L’Atletico Madrid ha ceduto in prestito Joao Felix al Chelsea, certamente un operazione inaspettata ma quanto mai giustificata visto il prezzo del prestito ma, adesso, fino a giugno ci sarà bisogno di un sostituto di cotanta qualità.

Tra i diversi candidati a prendere il posto del talento portoghese è finito, anche, nella lista dei desideri uno degli obiettivi principali della Vecchia Signora. Depay è già uno degli obiettivi ma nella lista di Simeone, oltre all’olandese e Dani Olmo ci sarebbe, pure, un altro classe 1999 proprio come Felix.

Zaniolo come erede di Joao Felix all’Atletico

Secondo, infatti, l’indiscrezione di ‘Fichajes’, proprio Nicolò Zaniolo sarebbe finito in cima alla lista desideri del club spagnolo di Madrid. Il pupillo giallorosso, da tempo obiettivo proprio della Vecchia Signora, potrebbe, alla fine, decidere di cambiare campionato provando l’esperienza proprio in Spagna.

Un club prestigioso e di fama mondiale come l’Atletico Madrid lo cerca e adesso le possibilità di vederlo protagonista anche in Spagna sono molteplici. Il giocatore italiano termina il suo contratto nell’estate del 2023 con la Roma e non ci sono notizie sul suo rinnovo, almeno per il momento, nonostante le volontà del club giallorosso. Zaniolo è un profilo che piace molto al Cholo Simeone data la sua versatilità e ha le condizioni per accompagnare gli attaccanti in fase realizzativa. Il club giallorosso deve prendere una decisione a breve termine e capire quale sarà il futuro migliore per il proprio assistito. Anche il Real Madrid è interessato a ingaggiarlo su richiesta di Carlo Ancelotti ma adesso l’Atletico sembra deciso più che mai.