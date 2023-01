Juve-Monza, Allegri ‘annuncia’ un addio e svela: “Chiesa out: ecco quando torna”

By

Juventus-Monza, alla vigilia del match previsto per domani alle ore 15.00. Mister Allegri ha parlato in conferenza stampa.

Alla vigilia del match di Serie A che vedrà i bianconeri affrontare la neo promossa Monza, squadra ostica che ha già dimostrato di poter essere vera e propria spina nel fianco delle big del campionato italiano, Allegri ha così parlato della partita, rispondendo alle diverse domande dei giornalisti.

Quali giocatori avrò a disposizione? Arriviamo dopo due partite importanti, raccogliendo però solo un punto. Dobbiamo migliorare perché subiamo troppi gol ultimamente. Domani ci saranno molti titolari.

Io rinnovo con la Juventus? Ho parlato con John Elkann ma non abbiamo parlato di questo, mi ha solo domandato della squadra. Poi il resto non è importante, adesso ci sono cose più importanti come il campionato. Abbiamo quattro mesi con obiettivi da raggiungere.

Vlahovic e Pogba domani? Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, Chiesa no perché ha un affaticamento, torna giovedì. Cuadrado problema al nervo sciatico e ha fastidio, ritornerà anche lui per la Lazio. Bonucci ci vorrà un po’ di tempo

McKennie via? Potrebbe andare via, accordo trovato tra le società. Quindi domani non sarà disponibile ed è inutile farlo giocare adesso visto che è sul mercato.

Rinforzi sul mercato? Non ci saranno. Abbiamo già i giocatori pronti, cambieremo assetto ma non è un problema. Ma ora abbiamo recuperato quasi tutti e siamo a posto così.

Noi dobbiamo lavorare sui risultati ottenuti fino adesso. Bisogna difendersi sul campo attaccando e facendo punti.

Paredes dal primo minuto? Sta bene, aveva già giocato in Coppa Italia e domani può anche giocare.

Campionato falsato? La mia opinione serve a ben poco. I ragazzi lo sanno, noi dobbiamo essere concentrati sull’aspetto calcistico e basta. Domani aspettiamo il grande supporto dei tifosi che ci stanno aiutando in questo momento.