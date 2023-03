Sospetto problema al ginocchio, tegola Juventus: è uscito in lacrime

L’infortunio patito dalla stellina della Juventus potrebbe essere più grave del previsto: è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime.

Mancano pochi giorni al fischio d’inizio di Roma-Juventus. Gara importante per gli uomini di Allegri che dopo aver vinto il derby contro il Toro hanno rilanciato la propria candidatura in chiave Champions. La Lazio, infatti, è distante “solo” dieci punti. Nel frattempo, però, un’altra compagine bianconera si sta giocando la finale di Coppa Italia.

Si tratta della Juventus Next Gen guidata da Brambilla, che ieri sera allo Stadium è scesa in campo per la sfida d’andata della finale di Coppa Italia contro il Vicenza. I bianconeri, pur creando i presupposti per andare a segno in almeno cinque occasioni, sono stati costretti a capitolare per 1-2, beffati da una rete nel finale di Jimenez che a tempo quasi scaduto ha trovato un euro-gol che ha lasciato di stucco Crespi. Brambilla, però, nel primo tempo era stato costretto ad operare un cambio.

Juventus Next Gen, infortunio Iocolano: le ultime

Iocolano, infatti, a seguito di un brutto impatto con il manto erboso poco prima della mezz’ora di gioco ha abbandonato il rettangolo verde in lacrime, supportato dallo staff medico bianconero. Secondo quanto riferito da RAI Sport dovrebbe trattarsi di un problema al ginocchio per il fantasista di Brambilla, le cui condizioni verranno valutate presumibilmente nel corso delle prossime ore.

Iocolano ha lasciato il campo dolorante, non nascondendo le lacrime. Saranno necessari gli esami strumentali per capire l’entità del guaio ma la sensazione è che possa trattarsi di un problema molto serio. Vi terremo aggiornati.