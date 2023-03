Ultim’ora Juventus: UFFICIALE, Pogba fuori dai convocati

Juventus, ufficiale, purtroppo, l’assenza di nuovo tra i convocati del centrocampista francese: i dettagli della situazione.

Ancora un’assenza per Pogba, che questa sera non ci sarà nella sfida contro la Sampdoria in casa. Stasera, infatti, inizialmente si pensava che Allegri potesse schierarlo titolare ma alla fine il polpo nemmeno ci sarà in campo, visto che manca proprio tra i convocati. Infatti per lui ci sarebbe un ennesimo problema muscolare che non lo vedrà in campo questa sera contro la squadra ligure. Di nuovo una brutta tegola per i tifosi della Juventus che per un’altra volta dovranno rinunciare a vedere il proprio beniamino in campo.