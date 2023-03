Inter-Juventus, UFFICIALE: designato l’arbitro del big match

Inter-Juventus, il big match di Serie A è alle porte, ecco chi arbitrerà il cosiddetto derby d’Italia previsto per fine settimana.

Il cosiddetto derby d’Italia è alle porte. Simone Inzaghi affronterà Massimiliano Allegri in una sfida che si preannuncia davvero importante.

Per la sfida di San Siro, infatti, ad arbitrare la sfida tra Inter e Juventus ci sarà Chiffi. Come viene confermato ufficialmente da ‘Giovanni Capuano’ su ‘Twitter’. Una sfida che si preannuncia da cardiopalma.

Un annuncio che ha già avuto diverse reazioni dei tifosi che su Twitter commentano in massa. Certamente i bianconeri, adesso, affronteranno un fine settimana da tour de force. Prima il Friburgo fuori casa, domani sarà la sfida decisiva per il passaggio o meno ai quarti di finale: i bianconeri hanno un buon match point maturato proprio con la vittoria dell’andata per 1 a 0. Poi, domenica, per finire, ci sarà la trasferta a Milano.

L’Inter infatti verrà incontrerà tra domenica e inizio della prossima settimana ben due volte. Prima la sfida di Serie A a San Siro e poi la partita di Coppa Italia a Torino, anche lì match decisivo. Una doppia importante sfida che vedrà le due compagini del calcio italiano incontrarsi per ben due volte nel giro di poco tempo. Certamente, visti gli infortuni e giocatori ancora in forse, i bianconeri, nonostante i buoni risultati maturati nelle ultime uscite, arrivano con la consuetudinaria sfortuna del caso, ma ciò non deve essere utilizzato come alibi. Infatti la squadra di Allegri darà il massimo per ottenere il miglior risultato e credere ancora negli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Tutto è ancora aperto e quindi possibile. Staremo a vedere quale sarà il risultato, appuntamento per domenica sera.