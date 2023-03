Juventus, colpo di scena ufficiale: ora è seconda dietro al Napoli

Colpo di scena ufficiale: la Juventus adesso è seconda dietro al Napoli per i bookmakers

La Juventus vince anche il derby d’Italia di ritorno contro l’Inter e si porta a quota 41 punti, 56 considerando i punti ottenuti sul campo senza la penalizzazione di 15.

I bianconeri hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Europa League dove affronteranno lo Sporting Lisbona e intanto si tolgono la soddisfazione di battere l’Inter a San Siro, se pur con un episodio molto dubbio che ancora si porta dietro molte polemiche. Intanto la Juventus è virtualmente al secondo posto in classifica, qualora la penalizzazione venisse tolta e sarebbe davanti a Inter, Lazio e Milan, dietro solo al Napoli di Spalletti. In una stagione che aveva preso una piega piuttosto drammatica, la squadra di Allegri è riuscita a reagire alle difficoltà e nel momento più buio ha ottenuto risultati importanti e inaspettati. Adesso anche i bookmakers alzano le quote sulla Juventus, cautelandosi vista l’attuale penalizzazione che potrebbe essere confermata.

Juventus, per i bookmakers è seconda dietro al Napoli

I bookmakers adesso vedono la Juventus come la seconda possibile vincitrice del campionato, naturalmente alle spalle del Napoli.

Secondo gli esperti Goldbet la vittoria della Juventus è a quota 50, con un distacco molto ampio dalle quote di Lazio (150), Inter (150) e Milan (250). Su Eurobet è a 51 la vittoria finale dei bianconeri con Inter e Milan decisamente più vicine alla Juve, entrambe a 71 e la Lazio a 101. La ‘Vecchia Signora’ è riuscita a ribaltare uno scenario davvero drammatico, sportivamente parlando. Dopo la penalizzazione si pensava ad una squadra totalmente allo sbando che avrebbe potuto accusare il colpo. In realtà proprio quell’episodio ha acceso qualcosa negli uomini di Allegri e in tutto l’ambiente. La vittoria di San Siro è un altro passo verso un posto in Champions che passerà anche dal percorso in Europa League. Adesso, però, la Juve sembra aver ritrovato la sua identità che sembrava smarrita.