Conte-Mancini, Juventus KO: il mega intreccio ‘rispolvera’ Allegri

La Juventus si sta preparando ai prossimi impegni di campionato ma non mancano mai le voci che riguardano il futuro della squadra bianconera.

L’undici di Allegri in questo finale di stagione ha ancora tanti impegni da affrontare. Un aspetto senz’altro positivo, perché vuol dire che i suoi giocatori sono ancora in corsa su tre fronti. Vincere l’Europa League e la Coppa Italia vorrebbe dire centrare un ottimo traguardo, ma si insegue pure il quarto posto in campionato.

Quello che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League (in caso di mancato trionfo in Europa League) e di conseguenza anche a importanti introiti economici. Il futuro della Juventus in ogni caso dipenderà anche da quel che accadrà extra campo, i tifosi temono altre penalizzazioni. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire quali potrebbero essere le mosse della società anche a livello tecnico. Allegri ha un lungo contratto ma si continua a parlare di possibili novità in estate.

Juventus, Conte in nazionale “spinge” verso la conferma di Allegri

L’allenatore livornese, nonostante le critiche ricevute per un gioco forse non spumeggiante, sta ottenendo buoni risultati. Le ultime voci riguardo però le panchine potrebbero rimescolare le carte e creare un effetto domino che potrebbe portare diverse novità in tal senso.

Il rapporto tra l’Italia e Mancini non sarebbe infatti più solido, – scrive Repubblica – le scelte del ct non sembrano convincere tutti e non si esclude nemmeno in azzurro un ribaltone. Con la chiamata possibile di Antonio Conte, che da poco è libero da impegni visto che ha terminato il suo lavoro al Tottenham. Per il leccese si tratterebbe di un ritorno in nazionale, con Mancini che invece è finito nel mirino del Psg. Conte in nazionale vedrebbe aumentare, e di molto, le possibilità che Allegri rimanga sulla panchina della Juve ancora a lungo.